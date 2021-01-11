Son dakika gündem: Kamerunlu askerler 8 sivili öldürmekle suçlanıyor
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Son dakika gündem: Kamerunlu askerler 8 sivili öldürmekle suçlanıyor

11.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:30
Son dakika gündem: Kamerunlu askerler 8 sivili öldürmekle suçlanıyor

Son dakika haberler... Afrika İnsan Hakları ve Demokrasi Merkezi (CHRDA), Kamerunlu askerlerin düzenlediği operasyonda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini iddia etti.

Afrika İnsan Hakları ve Demokrasi Merkezi (CHRDA), Kamerunlu askerlerin düzenlediği operasyonda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini iddia etti.

CHRDA'dan yapılan yazılı açıklamada, orduya bağlı güvenlik güçlerinin, Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey Batı bölgesindeki Maotu kasabasında hafta sonu operasyon düzenlediği ve en az 8 sivilin öldüğü kaydedildi.

Yaşanan olayların bazı fotoğraf ve görüntüler aracılığıyla öğrenildiği ileri sürülen açıklamada, sivilleri hedef alan saldırı kınanarak, soruşturma açılması talep edildi.

Kamerun ordusu ise iddialara henüz yanıt vermedi.

BM ve bir çok sivil toplum kuruluşu, Şubat 2020'de Kamerun ordusunun Anglofon bölgesindeki Ngarbuh kasabasına operasyon düzenlediğini ve 20'ye yakın sivilin öldüğünü açıklamıştı. Ordu ilk başta bu açıklamaları yalanlamış ve bir süre sonra kabul etmişti. Operasyonu düzenleyen askerler de tutuklanmıştı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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