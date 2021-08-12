Son dakika gündem: Kamerun'da yerli halklar arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi
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Son dakika gündem: Kamerun'da yerli halklar arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Son dakika gündem: Kamerun'da yerli halklar arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kamerun'un kuzeyindeki Extreme-Nord eyaletinde yerli Choa ile Mousgoum toplulukları arasında dün başlayan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.

Kamerun'un kuzeyindeki Extreme-Nord eyaletinde yerli Choa ile Mousgoum toplulukları arasında dün başlayan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Logone Birini bölgesinde yaşayan Mousgoum topluluğuyla Logone et Chari bölgesinde yaşayan Choa topluluğu arasında arazi sorunlarından dolayı dün başlayan çatışmalar devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen süren çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Yaralanan çok sayıda kişi de Logone-Birni Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Genelde arazi problemleri yüzünden sorun yaşayan Mousgoum ile Choa yerli halkları arasında en son çıkan çatışmada iki kişi ölmüş, birçok kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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Son dakika gündem: Kamerun'da yerli halklar arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi - Haberler
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