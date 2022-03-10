Son dakika gündem: Kamerun'da Boko Haram saldırısında 1 asker öldü, 10 asker yaralandı

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın, jandarma karakoluna düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, yaralanan 10 asker tedavi altına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri Uzak Kuzey bölgesine bağlı Tourou kasabasında bulunan jandarma karakoluna saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi, 10 asker ise yaralandı.

Yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Saldırının ardından bölgede başlatılan operasyonda bazı Boko-Haram üyelerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin ise göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.