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Son dakika gündem: KAMERAYI DA ÇALDI AMA PARMAK İZİNDEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre IĞDIR'ın Alikamerli Mahallesinde hırsızlık amacıyla girdikleri evde güvenlik kamerasını da çalan 3 arkadaşı polis parmak izinden yakaladı.

IĞDIR'ın Alikamerli Mahallesinde hırsızlık amacıyla girdikleri evde güvenlik kamerasını da çalan 3 arkadaşı polis parmak izinden yakaladı.

Hırsızlık olayı 26 Aralık günü Alikamerli mahallesinde bir eve giren hırsızlar, evde kamera sistemi olduğunu fark edince yakalanmamak için kamera kayıt cihazını da çalarak evden aldıkları malzemelerle kaçtılar. İhbar üzerine eve giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde bulunan kırık cam parçasında şüpheli şahıslardan birinin parmak izi tespit edildi. Parmak izinden yola çıkan polis yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren E.B., A.Ö. ve B.Ç.'yi çaldıkları malzemeler ve kamera kayıt cihazı ile birlikte yakaladı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan E.B., A.Ö. ve B.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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