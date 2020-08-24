Son dakika gündem: Kahramanmaraş'taki narkotik uygulamasında 21 şüpheliye yasal işlem yapıldı
Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ta, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan narkotik uygulamasında 21 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
24.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:32
Kahramanmaraş'ta, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan narkotik uygulamasında 21 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince kent genelinde narkotik uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamalarda 88 gram kubar esrar, 13 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Çalışmada, 21 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
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Kaynak: AA