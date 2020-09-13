Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta yakalanan FETÖ hükümlüsü 2 polis tutuklandı Gelen son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ta meslekten ihraç edilen ve haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası olan 2 polis tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta meslekten ihraç edilen ve haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası olan 2 polis tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ üyelerini yakalamak için yaptığı çalışmada FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Çetin K. ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Halil K.'nın saklandığı adresleri tespit etti. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, meslekten ihraç edilmiş polisler Çetin K. ve Halil K.'yı gözaltına aldı. 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA