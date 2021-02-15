Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobil yandı
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Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobil yandı

15.02.2021 04:33 | Son Güncelleme: 15.02.2021 04:36
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobil yandı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde park halindeki 46 AAS 142 plakalı otomobilin motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevlerin ardından seyir haline geçen otomobil, sokaktaki bir binaya çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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