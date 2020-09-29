Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta otomobilin kaza sonrası refüje çıkma anı güvenlik kamerasında

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta iki aracın karıştığı kaza sonrasında bir otomobilin refüje çıkma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.