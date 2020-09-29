Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta otomobilin kaza sonrası refüje çıkma anı güvenlik kamerasında
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Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta otomobilin kaza sonrası refüje çıkma anı güvenlik kamerasında

29.09.2020 17:01 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:04
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta otomobilin kaza sonrası refüje çıkma anı güvenlik kamerasında

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta iki aracın karıştığı kaza sonrasında bir otomobilin refüje çıkma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta iki aracın karıştığı kaza sonrasında bir otomobilin refüje çıkma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karaziyaret Mahallesi, Gaziantep çevre yolunda seyir halinde olan Mehmet Y. idaresindeki 28 AEY 554 plakalı otomobil, Celal Ö. idaresindeki 27 TV 055 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Celal Ö'nün kullandığı otomobil yoldan çıkarak refüje çıktı, araçta bulunan Ayşe Ö. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Celal Ö'nün kullandığı aracın çarpmanın etkisiyle virajı alamayarak refüje çıktığı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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