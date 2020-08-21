Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta mermi isabet eden çocuk yaralandı Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta bir çocuk, yolda yürüdüğü esnada havalı tabanca mermisinin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Kahramanmaraş'ta bir çocuk, yolda yürüdüğü esnada havalı tabanca mermisinin isabet etmesi sonucu yaralandı. Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde sokakta yürüyen 13 yaşındaki S.Y'ye, belirlenmeyen noktadan atılan havalı tabancanın mermisi isabet etti. S.Y. kendi imkanlarıyla gittiği özel hastanede tedavi altına alındı. Polis, havalı tabancayı kullanan kişinin bulunması için çalışma başlattı. Kaynak: AA