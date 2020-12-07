Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta kırmızı ışıkta zincirleme trafik kazası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta kırmızı ışıkta zincirleme trafik kazası

07.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:38
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta kırmızı ışıkta zincirleme trafik kazası

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta kırmızı ışıkta 4 aracın karıştığı kaza oldu.

Kahramanmaraş'ta kırmızı ışıkta 4 aracın karıştığı kaza oldu.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 46 KU 232 plakalı otomobil, kırımızı ışığa yaklaştığı sırada yavaşladı. Arkadan gelen üç araç daha peş peşe birbirine çarparak durabildi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Kısa süreli kapanan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

İlgili Haberler

Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Başakşehir'de zincirleme trafik kazası
Başakşehir'de zincirleme trafik kazası
Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Muhsin Fahrizade
Magazin Demet Akbağ Bülent Ersoy Gökhan Alkan Diego Armando Maradona
Spor Okan Buruk Caner Erkin Sinan Gümüş Yılmaz Vural Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta kırmızı ışıkta zincirleme trafik kazası - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 18:41:42. #1.15#
title