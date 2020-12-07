Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta kırmızı ışıkta zincirleme trafik kazası

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta kırmızı ışıkta 4 aracın karıştığı kaza oldu.

Kahramanmaraş'ta kırmızı ışıkta 4 aracın karıştığı kaza oldu.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 46 KU 232 plakalı otomobil, kırımızı ışığa yaklaştığı sırada yavaşladı. Arkadan gelen üç araç daha peş peşe birbirine çarparak durabildi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Kısa süreli kapanan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman