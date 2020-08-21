Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi ve haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla operasyon düzenlendi.

Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde belirlenen adreslerde 1000 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 81 cep telefonu ve çok miktarda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA