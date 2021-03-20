KAHRAMANMARAŞ - İki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
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KAHRAMANMARAŞ - İki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

20.03.2021 21:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:15

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi'ne hurda satın almak için gelenlerle mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgaya karışanlar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerine mukavemet gösterdi.

Olay yerine takviye ekiplerin de sevk edilmesinin ardından kavgayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ - İki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ - İki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ - İki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ - İki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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