Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz sürücü, polisten kaçmaya çalışırken yaralandı
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Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz sürücü, polisten kaçmaya çalışırken yaralandı

06.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:30
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz sürücü, polisten kaçmaya çalışırken yaralandı

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, aracını bıraktıktan sonra duvardan atlamaya çalışırken yaralandı.

Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, aracını bıraktıktan sonra duvardan atlamaya çalışırken yaralandı.

Haydar Bey Mahallesi'nde polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sırasında bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yakalanacağını anlayınca motosikleti yol ortasında bırakıp bir binanın istinat duvarından atlamak istedi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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