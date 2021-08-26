KAHRAMANMARAŞ'TA DÜŞEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞININ ENKAZI GÖMÜLDÜ
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KAHRAMANMARAŞ'TA DÜŞEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞININ ENKAZI GÖMÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta düşen 3'ü Türk, 5'i Rus 8 kişinin hayatını kaybettiği Rus yapımı Beriev 200 marka yangın söndürme uçağının enkazı, Türk ve Rus askeri heyetleri ile savcının kararı doğrultusunda bulunduğu yerde gömüldü.

KAHRAMANMARAŞ'ta düşen 3'ü Türk, 5'i Rus 8 kişinin hayatını kaybettiği Rus yapımı Beriev 200 marka yangın söndürme uçağının enkazı, Türk ve Rus askeri heyetleri ile savcının kararı doğrultusunda bulunduğu yerde gömüldü.

Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nin Almalı mevkiinde çıkan orman yangına müdahale sırasında düşen yangın söndürme uçağı ile ilgili karar verildi. 14 Ağustos'ta meydana gelen kazadan bir gün sonra Rus askeri kaza kırım heyeti, 3 parça halinde bulunan kara kutuyu incelemek üzere Rusya'ya götürdü. Uçağın enkazı ile ilgili de Türk ve Rus askeri heyetleri, görüş birliği sağladı, gömülmesi yönünde karar aldı.

İKİNCİ KAZA İHTİMALİ

Heyetlerin uçağın bütün parçalarının yanmış ve parçalanmış olduğu, kullanılabilecek sağlam bir parçasının bulunmadığı, enkazın 2 bin 200 rakımlı dağın tepesinde olması nedeniyle ancak helikopterle taşınabileceği, bu işlem sırasında da ikinci bir kazanın yaşanabileceği endişesi dolayısıyla gömülmesi yönünde karar aldıkları belirtildi. Ortak karar sonrası soruşturmayı yürüten savcı, olay yerinde giderek yeniden incelemelerde bulundu. İncelemesini tamamlayan savcı da gömülmesi yönünde görüş bildirdi. Bugün bölgeye giden ekipler, askerlerin gözetimi altında ve patlatma yöntemi ile enkazı bulunduğu yere gömdü.

DÜŞME NEDENİ BELLİ DEĞİL

Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan Rus yapımı Beriev 200 marka yangın söndürme uçağı, 14 Ağustos'ta orman yangına müdahale sırasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karamanlı köyünün Tura mevkiinde henüz belirlenmeyen bir nedenle düştü. Uçakta bulunan pilot Serkan Mirzaoğlu, orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın, koordinatör Edip Uzunoğlu, 2'nci pilot Vıladıslav Berkutov, radyo operatörü Nıkolai Omelchenko, kaptan Evgeni Kuznetsov, navigatör Vadim Karasev ve teknisyen Lurii Chuborov'un olay yerinde hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'TA DÜŞEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞININ ENKAZI GÖMÜLDÜ
KAHRAMANMARAŞ'TA DÜŞEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞININ ENKAZI GÖMÜLDÜ
KAHRAMANMARAŞ'TA DÜŞEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞININ ENKAZI GÖMÜLDÜ
KAHRAMANMARAŞ'TA DÜŞEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞININ ENKAZI GÖMÜLDÜ
KAHRAMANMARAŞ'TA DÜŞEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞININ ENKAZI GÖMÜLDÜ
KAHRAMANMARAŞ'TA DÜŞEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞININ ENKAZI GÖMÜLDÜ
KAHRAMANMARAŞ'TA DÜŞEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞININ ENKAZI GÖMÜLDÜ
KAHRAMANMARAŞ'TA DÜŞEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞININ ENKAZI GÖMÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KAHRAMANMARAŞ'TA DÜŞEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞININ ENKAZI GÖMÜLDÜ - Haberler
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