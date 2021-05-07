Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Y.B. (25) ve Ş.V'yi (30) gözaltına aldı.

Şüphelilerin 2014-2016 yıllarında Suriye'de DEAŞ adına silahlı eylemlere katıldıkları iddia edildi.

İki zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün