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Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta bir kişi evinin içinde kazılmış kuyuda ölü bulundu

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta bir kişi evinin içinde kazılmış kuyuda ölü bulundu

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan 71 yaşındaki kişi, evinin içinde kazılmış kuyuda ölü bulundu.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan 71 yaşındaki kişi, evinin içinde kazılmış kuyuda ölü bulundu.

Merkez Dulkadioğlu ilçesine bağlı Ekmekçi Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fevzi K'den haber alamayan yakınları, kapıyı kırarak eve girdi.

Fevzi K'yi evin içinde kazılmış yaklaşık 10 metrelik kuyuda hareketsiz gören yakınları, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, itfaiyenin merdiven yardımıyla çıkardığı kişinin öldüğünü belirledi.

Fevzi K'nin cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin güvenlik nedeniyle mühürlediği evdeki kuyunun define aramak için kazıldığı öne sürüldü.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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