Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ahmet Temiz idaresindeki 43 U 1954 plakalı otomobil, Gaziantep yolu havaalanı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman