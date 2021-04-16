Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ahmet Temiz idaresindeki 43 U 1954 plakalı otomobil, Gaziantep yolu havaalanı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Burak Sergen Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Caner Erkin Gökhan Gönül Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 00:55:44. #1.16#

title