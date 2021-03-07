KAHRAMANMARAŞ - Emniyet Müdürlüğünden, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip

Eski kocası tarafından tekme tokat dövülen kadın konuştu! Yalnızca tek bir isteği var

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla klip hazırladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan klipte, kadının hayatın her yerine olduğu mesajına ve çalışan kadınlara yer verildi. Klibin sonunda ise İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun mesajı yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cebeloğlu, Emniyet Teşkilatı olarak "Mutlu Kadın, Huzurlu Aile, Güçlü Toplum" ilkesiyle hareket ettiklerini belirtti.

Cebeloğlu, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olmaktan çıkması için her türlü şiddete toleranssız karşı duracaklarını bildirerek "Kadınlarımızın korkmadan ve çekinmeden sorunlarını bize bildirmelerini, bize intikal eden ihbar ve müracaatların süratle değerlendirilerek sonuçlandırılacağını, gerekli tüm koruma tedbirlerinin alınarak devletimizin şefkatli ve sıcak yüzünün hissettirileceğinin bilinmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Salim Cebeloğlu, açıklamasında, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasıyla ilgili de bilgi vererek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı