Son dakika gündem: Kahramankazan'da trafik kazası: 2 yaralı
30.11.2020 22:47 | Son Güncelleme: 30.11.2020 22:50
Son dakika gelişmesine göre Kahramankazan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kahramankazan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Preveze yönetimindeki 06 AL 3926 plakalı otomobil ile Akif Çil idaresindeki 06 KRS 73 plakalı otomobil, ilçe girişindeki Kayı Kavşağı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan otomobilde sıkışan sürücü Çil'i itfaiye ekibi araçtan çıkardı.
Yaralılardan Çil, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine, Preveze ise Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş