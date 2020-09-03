Son dakika gündem: Kahramankazan'da kavun hasadı başladı
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Son dakika gündem: Kahramankazan'da kavun hasadı başladı

Son dakika haberine göre Kavun tarlasından görüntüler (drone kamera) Kavunlardan görüntü Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un konuşması Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'un kavun ikram etmesi Çiftçilerin konuşması Kahramankazan'da kavun hasadı başladıANKARA (AA) – Kahramankazan'da bu yıl belediyenin...

03.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:45

Kavun tarlasından görüntüler (drone kamera)

Kavunlardan görüntü

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un konuşması

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'un kavun ikram etmesi

Çiftçilerin konuşması Kahramankazan'da kavun hasadı başladı

ANKARA (AA) – Kahramankazan'da bu yıl belediyenin yüzde100 hibe tohum, ilaç ve ekim makinesi desteğiyle kavun ekilen tarlalarda hasada başlandı.

Hasada, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal, il ve ilçe tarım müdürlüğü yetkilileri, meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı. İlk hasadı çiftçilerle birlikte yapan Başkan Oğuz, kavunları tarladan çiftçilerle birlikte topladı. Toplanan kavunlar adet olduğu üzere törene katılanlar tarafından hep birlikte tadıldı.

Belediye, son yıllarda rekolte ve kalitesinde düşüş yaşanan ilçenin meşhur Ova Kavunu'nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla tohum, ilaç ve ekim makinası desteğinde bulunmuştu.

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Son dakika gündem: Kahramankazan'da kavun hasadı başladı

Kaynak: AA

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