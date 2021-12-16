Son dakika gündem: Kahramankazan'da gaziler öğrencilere 15 Temmuz'u anlattı

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği tarafından "Karanlıktan Aydınlığa Kahramankazan'da 15 Temmuz" konulu bir etkinlik düzenlendi.

Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda gerçekleştirilen programda Kahramankazanlı gaziler ve şehit yakınları, lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Gaziler ve şehit yakınları, hain darbe girişimi sırasında Kahramankazan'da yaşananları ve darbe girişimini engellemek için verdikleri mücadeleyi anlattı.

Etkinliğe Dernek Başkanı ve gazi Cafer Akın, şehit Hasan Yılmaz'ın kızı ve aynı zamanda gazi Birgül Biçinci ile şehit Ömer Takdemir'in babası Nihat Takdemir konuşmacı olarak katıldı.

15 Temmuz gazisi Birgül Biçinci, o gece Akıncı Üssü'nde yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Darbe girişimini duyduktan sonra babasıyla birlikte belediye önüne geldiklerini, orada toplanan kalabalıkla birlikte Akıncı Üssü'ne gittiklerini belirten Biçinci, şunları kaydetti:

"O gece bizim elimizde sadece bayrağımız, vatanımıza olan inancımız ve o uçakları kaldırmamak amacımız vardı. Asker kıyafeti giymiş o hainler yaptıkları konuşmalarda bizim alandan uzaklaşmamızı istiyordu. O sırada yanındaki askerlerden birisi 'Boş verin komutanım gitmesinler sabaha namazları kılınacak nasılsa' dedi ve bu cümleden 10 dakika sonra üzerimize ateş açıldı. O gün ben 16 yaşındaydım gazi oldum, babam şehit oldu. Ne için? Bu vatan için. O gece insanlık yoktu, hepsi haindi."