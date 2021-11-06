Son dakika gündem: Kahramankazan'da "Emlak Danışmanlığı Eğitim Programını" başarıyla tamamlayan 18 kişi sertifikalarını aldı

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Belediye Kültür Merkezinde açılan "Emlak Danışmanlığı Eğitim Programına" katılan emlak danışmanı adaylarından 18 kişi yapılan sınavı geçerek sertifika almaya hak kazandı.

Kahramankazan Belediye Toplantı Salonunda düzenlenen törene emlakçıların yanı sıra Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da katıldı.

Başkan Oğuz konuşmasının ardından kursu başarıyla bitiren 18 emlak danışmanına sertifikalarını verdi.

Serhat Oğuz emlakçılara hitaben yaptığı konuşmada

Belediyenin yatırımlarıyla emlakçılara birçok iş imkanı sağladığını belirterek, "Örneğin Millet Bahçesi yapımı tamamlandığında etrafındaki arsa ve konut değer kazanıyor. Türkiye'nin en büyük gıda toptancılar sitesi Kahramankazan'a geldi, o bölgede arsa alım satımı da arttı. Yine kentsel dönüşümün başlaması, dış mahallelerimize doğal gazın gelmesi ilçede emlak sektöründe de bir hareketlilik oluşturdu." diye konuştu.

Tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.