Son dakika gündem: Kahramankazan Belediyesi kendi betonunu üretecek

Son dakika haberleri: Kahramankazan Belediyesi, beton ve beton ürünlerini kendi üretmek için KazanBel Beton şirketini kurdu.

Kahramankazan Belediyesi, beton ve beton ürünlerini kendi üretmek için KazanBel Beton şirketini kurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 22 dönümlük arazi üzerine kurulum çalışmalarına başlanan KazanBel Beton'un eylül ayında hizmete gireceği belirtildi.

Belediye böylece, dışarıdan beton satın almayarak tasarruf ederken, aynı zamanda burada ürettiği ürünleri piyasaya da satarak gelir sağlamış olacak.

Betonun yanı sıra parke ve beton asfalt imalatı da yapılacak. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, beton santralinin kurulum çalışmalarını yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyelerine gelir getirecek örnek projelere imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce Türkiye'de bir ilki başararak KazanBelNet'i kurmuştuk. Hamdolsun bu şirketimiz hem istihdam sağladığı gibi hem de vatandaşlarımıza ucuz ve hızlı internet sunuyor. KazanBelNet'le hedefimiz önce Ankara sonra da tüm Türkiye'de internet servis sağlayıcılığı hizmeti vermek. Şimdi de kendi betonumuzu üreteceğimiz KazanBelBeton'u kurduk. İnşallah santralimizin inşaat çalışmaları bittikten sonra eylülde bu şirketimiz de faaliyete geçmiş olacak. Böylece hem tasarruf ederken hem de belediyemize önemli bir gelir kaynağı kazandırmış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş