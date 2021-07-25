Son dakika gündem: Kahramankazan Belediyesi kendi betonunu üretecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Kahramankazan Belediyesi kendi betonunu üretecek

Son dakika gündem: Kahramankazan Belediyesi kendi betonunu üretecek
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kahramankazan Belediyesi, beton ve beton ürünlerini kendi üretmek için KazanBel Beton şirketini kurdu.

Kahramankazan Belediyesi, beton ve beton ürünlerini kendi üretmek için KazanBel Beton şirketini kurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 22 dönümlük arazi üzerine kurulum çalışmalarına başlanan KazanBel Beton'un eylül ayında hizmete gireceği belirtildi.

Belediye böylece, dışarıdan beton satın almayarak tasarruf ederken, aynı zamanda burada ürettiği ürünleri piyasaya da satarak gelir sağlamış olacak.

Betonun yanı sıra parke ve beton asfalt imalatı da yapılacak. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, beton santralinin kurulum çalışmalarını yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyelerine gelir getirecek örnek projelere imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce Türkiye'de bir ilki başararak KazanBelNet'i kurmuştuk. Hamdolsun bu şirketimiz hem istihdam sağladığı gibi hem de vatandaşlarımıza ucuz ve hızlı internet sunuyor. KazanBelNet'le hedefimiz önce Ankara sonra da tüm Türkiye'de internet servis sağlayıcılığı hizmeti vermek. Şimdi de kendi betonumuzu üreteceğimiz KazanBelBeton'u kurduk. İnşallah santralimizin inşaat çalışmaları bittikten sonra eylülde bu şirketimiz de faaliyete geçmiş olacak. Böylece hem tasarruf ederken hem de belediyemize önemli bir gelir kaynağı kazandırmış olacağız."

Son dakika gündem: Kahramankazan Belediyesi kendi betonunu üretecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

Türkiye'de 12 bin 381 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 12 bin 381 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.
Suriye tarafında çıkan orman yangını Türkiye'ye sıçradı
Suriye tarafında çıkan orman yangını Türkiye'ye sıçradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Buse Varol Seda Bakan Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Diego Ali Koç Muslera Aytaç Kara Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Kahramankazan Belediyesi kendi betonunu üretecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 12:48:08. #1.15#

title