Son dakika gündem: Kağıthane'de "torbacı" operasyonu kamerada
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Son dakika gündem: Kağıthane'de "torbacı" operasyonu kamerada

15.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:46
Son dakika gündem: Kağıthane'de

Gelen son dakika haberlerine göre KAĞITHANE'de torbacılara yönelik uyuşturucu operasyonu kameraya yansıdı.

 KAĞITHANE'de torbacılara yönelik uyuşturucu operasyonu kameraya yansıdı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda koçbaşıyla kırılarak girilen evde yatakların içinden uyuşturucu çıktı.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde bir kişinin sokağa çıkma kısıtlamasında madde bağımlılarını evine çağırıp, uyuşturucu kullandırttığı ve sattığını tespit etti. Takibin ardından polis eve baskın yaptı. Akçil Sokak'taki evin kapısını koçbaşıyla kırarak eve giren polis, uyuşturucu satın almaya gelen Yasin A.'yı ve içerideki Vehbi U.'yu  gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, yatakların içinde yünlerin arasına gizlenmiş çok miktarda satışa hazır "bonzai" diye tabir edilen uyuşturucu geçirildi. Evde tabanca ve hassas terazi de buldu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.


Son dakika gündem: Kağıthane'de 'torbacı' operasyonu kamerada
Son dakika gündem: Kağıthane'de 'torbacı' operasyonu kamerada
Son dakika gündem: Kağıthane'de 'torbacı' operasyonu kamerada
Son dakika gündem: Kağıthane'de 'torbacı' operasyonu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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