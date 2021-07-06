Son dakika gündem: Kağıthane'de tartıştığı nişanlısını öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

Son dakika haberleri: Kağıthane'de tartıştığı nişanlısı uzman çavuş Zeynel Yıldırım'ı (26), silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kağıthane'de tartıştığı nişanlısı uzman çavuş Zeynel Yıldırım'ı (26), silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde Yıldırım ile nişanlısı Gizem E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yıldırım'ın beylik tabancasını alan Gizem E, ateş ederek nişanlısını yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Zeynel Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Gizem E, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, emniyetteki ifadesinde nişanlısının telefonunda başka bir kadınla mesajlarını gördüğünü, aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktığını, önce intihar etmeyi planladığını, bir mektup hazırlayıp bıraktığını, daha sonra aralarında çıkan tartışma sonucu Yıldırım'ın beylik tabancasını alarak olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Soruşturma savcılığına çıkarılan şüpheli Gizem E, "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar