Kağıthane'de buzlu yokuşta kayan arazi aracı böyle kaza yaptı
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Kağıthane'de buzlu yokuşta kayan arazi aracı böyle kaza yaptı

17.02.2021 15:44 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:54
Kağıthane'de buzlu yokuşta kayan arazi aracı böyle kaza yaptı

Zeki GÜNAL / KAĞITHANE'de buzlu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arazi aracı kayarak park halindeki araçlara çarptı.

Zeki GÜNAL/ KAĞITHANE'de buzlu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arazi aracı kayarak park halindeki araçlara çarptı. Kaza anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Kağıthane, Talatpaşa Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda yokuş aşağı çıkmaya çalışan sürücü, kullandığı arazi aracının hakimiyetini kaybetti. Kaymaya başlayan araç park halindeki 3 araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kaza anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.


Kağıthane'de buzlu yokuşta kayan arazi aracı böyle kaza yaptı
Kağıthane'de buzlu yokuşta kayan arazi aracı böyle kaza yaptı
Kağıthane'de buzlu yokuşta kayan arazi aracı böyle kaza yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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