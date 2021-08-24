Son dakika gündem: Kağıthane'de 6 katlı plastik fabrikasında korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Kağıthane'de 6 katlı plastik fabrikasında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kağıthane'de bulunan 6 katlı plastik fabrikasının giriş katında yangın çıktı.

Kağıthane'de bulunan 6 katlı plastik fabrikasının giriş katında yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği fabrikadaki yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 05: 45 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Durgun Sokak'ta bulunan 6 katlı bir plastik imalatı yapılan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Haberi alan işyeri sahipleri fabrikanın önüne geldi. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri hafif şekilde yaralanırken fabrikadaki yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışması başlattı.

(Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş/İHA)

Son dakika gündem: Kağıthane'de 6 katlı plastik fabrikasında korkutan yangın
Son dakika gündem: Kağıthane'de 6 katlı plastik fabrikasında korkutan yangın
Son dakika gündem: Kağıthane'de 6 katlı plastik fabrikasında korkutan yangın
Son dakika gündem: Kağıthane'de 6 katlı plastik fabrikasında korkutan yangın
Son dakika gündem: Kağıthane'de 6 katlı plastik fabrikasında korkutan yangın
Son dakika gündem: Kağıthane'de 6 katlı plastik fabrikasında korkutan yangın
Son dakika gündem: Kağıthane'de 6 katlı plastik fabrikasında korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Hamid Karzai Devlet Bahçeli Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Bülent Ersoy Fahriye Evcen Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Gervinho Erol Bulut Arda Turan Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika gündem: Kağıthane'de 6 katlı plastik fabrikasında korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 09:17:41. #1.14#

title