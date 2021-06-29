Son dakika gündem: Kadıköy'de yangın: 1 ölü
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Son dakika gündem: Kadıköy'de yangın: 1 ölü

Son dakika gündem: Kadıköy'de yangın: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Adem Koç - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kadıköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kadıköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Osmanağa Mahallesi Tayyareci Sami Sokağı'ndaki dört katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden daire sakinleriyle aynı apartmanda oturanlar dışarı çıkarken, daha sonra yanan evde 1 kişinin mahsur kaldığı anlaşıldı.

Yangına müdahale ederek kontrol altına alan itfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan kişinin cesedine ulaştı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken ceset morga götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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