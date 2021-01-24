Kadıköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
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Kadıköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

24.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:49

Kadıköy'de, dükkanına gelen bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli teslim oldu.

Kadıköy'de, dükkanına gelen bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli teslim oldu.

Fikirtepe Dumlupınar Mahallesi Mandıra Caddesi'nde manav işleten S.T. aralarında daha önceden anlaşmazlık olduğu öne sürülen Mahsun C. ile dükkanında tartıştı.

S.T. tartışma sırasında tabancayla Mahsun C'yi bacağından vurarak yaraladı. Polisi arayan şüpheli teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli Kadıköy Polis Merkezine götürüldü.

Travesti olduğu iddia edilen Mahsun C. ise ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kadıköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Kadıköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Kadıköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Kadıköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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