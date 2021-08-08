Son dakika gündem: KADIKÖY'DE 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
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Son dakika gündem: KADIKÖY'DE 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Ramazan EĞRİ İstanbul DHAKadıköy'de sabah saatlerinde Özbekistan uyruklu bir kadın, binanın 3'üncü katından düştü.

Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Kadıköy'de sabah saatlerinde Özbekistan uyruklu bir kadın, binanın 3'üncü katından düştü. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 08.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi Reşit Efendi Sokak üzerinde meydana geldi. Gece arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yapan 40 yaşındaki Özbekistan uyruklu Züleyha B. evine döndü. Ertesi sabah ise eve gelen arkadaşları Züleyha B.'yi evin içinde bulamadı. Dışarıdan gelen sesleri duyan yakınları Züleyha B'yi iki binanın arasındaki boşlukta yerde yatarken gördü.

Özbekistan uyruklu kadının binanın 3'üncü katından, 2'inci kattaki tenteye çarpıp ardından da yere düştüğü öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı kadını bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı Züleyha B.,ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine başlanan kadının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Son dakika gündem: KADIKÖY'DE 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika gündem: KADIKÖY'DE 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika gündem: KADIKÖY'DE 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika gündem: KADIKÖY'DE 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kadıköy'de 3'üncü kattan düşen kadın hastaneye kaldırıldı
Kadıköy'de 3'üncü kattan düşen kadın hastaneye kaldırıldı
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Son dakika gündem: KADIKÖY'DE 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI - Haberler
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