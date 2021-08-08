Son dakika gündem: KADIKÖY'DE 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Bir son dakika haberine göre Ramazan EĞRİ İstanbul DHAKadıköy'de sabah saatlerinde Özbekistan uyruklu bir kadın, binanın 3'üncü katından düştü.