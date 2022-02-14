KAÇAN ŞÜPHELİLERİ TAKİP EDEN EKİPLERİN ARACI TAKLA ATTI; 2 POLİS YARALI

GAZİOSMANPAŞA'DA, denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin otomobilini takip eden polis ekiplerinin aracı takla attı. Kazada, 2 polis hafif şekilde yaralandı. Otomobilleri kaldırıma çarpıp duran şüpheliler yaya olarak kaçtı. Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Polisin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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