Son dakika gündem: Japonya'da Kovid-19'u "önemsiz" gören başbakan danışmanı istifa etti
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Son dakika gündem: Japonya'da Kovid-19'u "önemsiz" gören başbakan danışmanı istifa etti

Son dakika gündem: Japonya'da Kovid-19'u 'önemsiz' gören başbakan danışmanı istifa etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını "önemsiz" gören ve Tokyo Olimpiyatlarının iptaline yönelik çağrıları "gülünç" bulan paylaşımlar yapan başbakan danışmanı istifa etti.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını "önemsiz" gören ve Tokyo Olimpiyatlarının iptaline yönelik çağrıları "gülünç" bulan paylaşımlar yapan başbakan danışmanı istifa etti.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Suga, göreve geldiği Eylül 2020 sonrasında ekonomik danışmanlık kadrosunda görevlendirilen Prof. Takahaşi Yoiçi'nin özür dileyerek istifasını verdiğini açıkladı.

Takahaşi 9 Mayıs'ta Twitter paylaşımında, diğer ülkelerdeki Kovid-19 vaka oranlarına kıyasla "Japonya'nın okyanusta hafif bir dalga olduğunu" savunarak, "Olimpiyatlar bu sebeple mi iptal edilmeliymiş?" ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Suga ise bu paylaşımın "oldukça pişmanlık verici" olduğunu belirtmişti.

Eski Maliye Bakanlığı bürokratlarından Prof. Takahaşi Yoiçi, Kaetsu Üniversitesinde görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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