Son dakika gündem: Jandarmadan Trafik Haftası uygulaması
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Son dakika gündem: Jandarmadan Trafik Haftası uygulaması

Son dakika gündem: Jandarmadan Trafik Haftası uygulaması
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri Trafik Haftası etkinleri kapsamında hafta boyunca ilçenin çeşitli noktalarında yaptıkları uygulamalarla sürücüleri bilgilendirdi.

Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri Trafik Haftası etkinleri kapsamında hafta boyunca ilçenin çeşitli noktalarında yaptıkları uygulamalarla sürücüleri bilgilendirdi.

Jandarma ekipleri sürücüleri özellikle maske, emniyet kemeri, aşırı hız gibi konularda uyardı, uygulama sırasında sürücülere trafik kurallarını içeren broşür verdi.

Uygulamalar sırasında sürücülerin sokağa çıkma izin belgesi olup olmadığına bakıldı, ruhsat ve sürücü belgeleri de kontrol edildi.

Jandarma trafik görevlileri sürücülere gerekli uyarılarda bulunduktan sonra çocuklar için de jandarma trafik boyama kitabı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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