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Son dakika gündem: JANDARMADAN KUMAR OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde kumar oynayan ve oynatanlara yönelik Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında kafeye düzenlenen operasyonda Kumar oynayan 4 kişiye toplam 5 bin 344 lira ceza kesildi.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kumar oynayan ve oynatanlara yönelik Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında kafeye düzenlenen operasyonda Kumar oynayan 4 kişiye toplam 5 bin 344 lira ceza kesildi.

Side Mahallesi'nde B.A.'ya ait kafede kumar oynandığı istihbaratı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda H.Ö., K.A., M.C. ve Y.Z.'nin kumar oynadığı tespit edildi. İşyeri sahibi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem başlatıldı. Kumar oynayan 4 kişiye toplam 5 bin 344 lira ceza kesildi. Operasyonda kumar oynamada kullanılan oyun deste kağıtları ile 370 lira ve 20 euro para ele geçirildi.

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