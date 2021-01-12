Jandarmadan FETÖ operasyonu: 32 kişi yakalandı

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlediği operasyonlarda gözaltı kararı verilen 51 kişiden 32'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasına yönelik operarasyon yapıldı.

Aralarında bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen, 5 teğmen, 8 astsubay, bir uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 51 şüpheliden

32'si yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürerken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı