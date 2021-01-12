Jandarmadan FETÖ operasyonu: 32 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Jandarmadan FETÖ operasyonu: 32 kişi yakalandı

12.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:05
Jandarmadan FETÖ operasyonu: 32 kişi yakalandı

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlediği operasyonlarda gözaltı kararı verilen 51 kişiden 32'si yakalandı.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlediği operasyonlarda gözaltı kararı verilen 51 kişiden 32'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasına yönelik operarasyon yapıldı.

Aralarında bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen, 5 teğmen, 8 astsubay, bir uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 51 şüpheliden 

32'si yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürerken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Jandarmadan FETÖ operasyonu: 32 kişi yakalandı
Jandarmadan FETÖ operasyonu: 32 kişi yakalandı
Jandarmadan FETÖ operasyonu: 32 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fikri Sağlar Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Hande Erçel Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ömer Bayram Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Karar Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jandarmadan FETÖ operasyonu: 32 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 12:06:13. #1.15#
title