Son dakika gündem: Jandarma Gücü'nden 10 madalya

Bir son dakika haberine göre Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü Jandarma Üsteğmen Çağrı Gönenç öncülüğünde ki Jandarma Gücü Kick Boks takımı, 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupasında 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.