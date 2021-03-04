Son dakika gündem: Jandarma Genel Komutanı, Trabzon'da denetimlere katıldı
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Son dakika gündem: Jandarma Genel Komutanı, Trabzon'da denetimlere katıldı

04.03.2021 13:42 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:47
Son dakika gündem: Jandarma Genel Komutanı, Trabzon'da denetimlere katıldı

Son dakika habere göre TÜRKİYE'nin koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'yüksek riskli iller' arasında yer alan Trabzon'da 'Dinamik Denetim Süreci' başladı.

TÜRKİYE'nin koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'yüksek riskli iller' arasında yer alan Trabzon'da 'Dinamik Denetim Süreci' başladı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin kentin en işlek alanlarında denetimlerde bulundu. 

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği Covid-19 tedbirlerine yönelik 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi kapsamında Trabzon'da denetimler başladı. Koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'yüksek riskli iller' arasında yer alan Trabzon'da kent merkezinde polisin yanı sıra jandarma ekipleri de görev yaptı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin kentin en işlek alanlarında denetimlerde bulundu. 

'SADECE BUGÜN DEĞİL, HER GÜN HER YERDE OLACAĞIZ'

Türkiye genelinde 260 bin personelle her alanda başlatılan denetime Trabzon'da yaklaşık 3 bin personelle tüm ilçelerde titizlikle yapıldığını söyleyen Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Türkiye'nin her yerinde dinamik denetim süreci başladı. 260 bin personelle her alanda başlatılan denetim Trabzon'da da yaklaşık 3 bin personelle tüm ilçelerimizde titizlikle sürdürülmektedir. Jandarma teşkilatımız da sahada. Aynı zamanda belediye başkanlarımızla, esnaf odalarımızla hep birlikte bir farkındalık oluşturalım düşüncesiyle sahadayız. Sadece bugün değil, her gün her yerde olacağız. Hedefimiz ilimizin mevcut olduğu kırmızı kategoriden mavi kategoriye geçişini sağlamak. Normalleşme sürecinden biz maalesef istifade edemedik. El birliği ile bu mücadelenin içerisinde yer alarak önümüzdeki günlerde daha güzel günlere ulaşacağız" diye konuştu.

'TAM KAPANMA SÖZ KONUSU DEĞİL'

Koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen Karadeniz bölgesinde uzmanların yaptığı tam kapanma önerisi ile ilgili de konuşan Vali Ustaoğlu, "Tam kapanma söz konusu değil. Cumhurbaşkanımızın kamuoyuyla paylaştığı bilgilerin dışında bir şey söz konusu değil. Hep birlikte bu mücadelenin içinde olmalıyız. Gayet iyi durumdaydık aslında ama son 4-5 ayda bu duruma gelindi. Şimdi sayısal anlamda oluşan vaka direncini el birliği ile kıracağız" şeklinde konuştu.

'HEP BİRLİKTE ÇALIŞIP BU SORUNU AŞACAĞIZ'

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bütün bakanlıklar üstüne düşeni yaparken bakanımızın emirleri doğrultusunda biz de ülke çapında 260 bin güvenlik kuvvetiyle bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Sayın Valimizle birlikte bugün Trabzon'dayız. Halkımızın emrinde hizmetindeyiz. Bir an önce kırmızıdan maviye dönüş için hep birlikte çalışıp bu sorunu aşacağız inşallah"  dedi.


Son dakika gündem: Jandarma Genel Komutanı, Trabzon'da denetimlere katıldı
Son dakika gündem: Jandarma Genel Komutanı, Trabzon'da denetimlere katıldı
Son dakika gündem: Jandarma Genel Komutanı, Trabzon'da denetimlere katıldı
Son dakika gündem: Jandarma Genel Komutanı, Trabzon'da denetimlere katıldı
Son dakika gündem: Jandarma Genel Komutanı, Trabzon'da denetimlere katıldı
Son dakika gündem: Jandarma Genel Komutanı, Trabzon'da denetimlere katıldı
Son dakika gündem: Jandarma Genel Komutanı, Trabzon'da denetimlere katıldı
Son dakika gündem: Jandarma Genel Komutanı, Trabzon'da denetimlere katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN

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