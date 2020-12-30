Jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye ceza kesti
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde drone ile denetim yaptı, tedbirlere uymayan 6 kişiye ceza kesti.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde drone ile denetim yaptı, tedbirlere uymayan 6 kişiye ceza kesti.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri sürüyor.
Sorumluluk bölgesindeki kontrol noktalarında drone ile trafik denetimi yapan ekipler, durdurdukları araçlarda Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Semt pazarlarında da Kovid-19 denetimi yapan jandarma, esnaf ile vatandaşlardan salgın tedbirlerine özveriyle riayet etmeleri gerektiğini anlattı.
Jandarma ekipleri son 24 saatte sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve maske takmayan 6 kişiye ceza kesti.
Kaynak: Anadolu Ajansı