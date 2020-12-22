Son dakika gündem: JAKEM'de köpeklere helikoptere binme ve inme eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: JAKEM'de köpeklere helikoptere binme ve inme eğitimi verildi

22.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:56
Son dakika gündem: JAKEM'de köpeklere helikoptere binme ve inme eğitimi verildi

Son dakika haberlerine göre Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında eğitim gören "hizmet köpeği" ve kullanıcılarının helikoptere binme ve inme eğitimleri gerçekleştirildi.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında eğitim gören "hizmet köpeği" ve kullanıcılarının helikoptere binme ve inme eğitimleri gerçekleştirildi.

Yerli ve yabancı ırklardaki köpekler, emniyet ve asayiş hizmetlerine katkı sağlaması, güvenlik güçlerine suç ve suçluyla mücadelede destek vermesi amacıyla yavruluk döneminden itibaren Nevşehir'deki JAKEM'de özel eğitimden geçiriliyor.

Arama-kurtarma, asayiş hizmetleri, erzak tespit, bomba arama, iz takip, kadavra arama, mayın arama, operasyon, uyuşturucu madde bulma, yangın tespit branşlarında doğumdan emekliliklerine kadar eğitilen köpekler, yurt içinde çeşitli bölgelerin yanı sıra sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonlarında da kullanılıyor.

Hizmet köpeği ve kullanıcılarına bu kapsamda, helikoptere binme ve helikopterden inme eğitimleri verildi.

Köpekler kullanıcılarıyla birlikte İl Jandarma Komutanlığı helikopter pistinden havalanarak Nevşehir semalarında dolaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Arto İrem Derici Şevket Çoruh İbrahim Büyükak
Spor Samatta Gökhan Töre Fatih Terim Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: JAKEM'de köpeklere helikoptere binme ve inme eğitimi verildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 10:58:16. #1.15#
title