Son dakika gündem: İznikli çocuklar erken kulaç attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: İznikli çocuklar erken kulaç attı

Son dakika gündem: İznikli çocuklar erken kulaç attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İznik ilçesinde havaların ısınmasını fırsat bilen çocuklar göle akın etti.

Bursa'nın İznik ilçesinde havaların ısınmasını fırsat bilen çocuklar göle akın etti.

İznikli çocuklar suyun tadını çıkarıyor. Boyalıca Mahallesi'nde havanın sıcaklığını fırsat bilen çocuklar İznik gölüne akın etti. Çocuklar deniz mevsimini erken açtı. Doyasıya yüzen çocuklar, "Çok sıcak bir hava var. Göle girmek istedik. İznik gölünün sıcaklığı çok güzel. Biz çocuklar yüzme mevsimini erken sezonunu açtık" dediler. - BURSA

Son dakika gündem: İznikli çocuklar erken kulaç attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Ali Koç Adem Büyük Ozan Tufan Fatih Terim Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: İznikli çocuklar erken kulaç attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 12:02:11. #1.14#

title