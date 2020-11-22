Son dakika gündem: İzmit'te kısıtlama saatlerinde sokaklar boş kaldı
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Son dakika gündem: İzmit'te kısıtlama saatlerinde sokaklar boş kaldı

22.11.2020 09:38 | Son Güncelleme: 22.11.2020 09:42
Son dakika gündem: İzmit'te kısıtlama saatlerinde sokaklar boş kaldı

Son dakika haberler: KOCAELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde, kent merkezinde bulunan cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

KOCAELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde, kent merkezinde bulunan cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri şehrin çeşitli noktalarında uygulama noktaları kurarak kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan kişilerin izinlerini kontrol etti. İstanbul'u, Ankara'ya bağlayan en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 Karayolu üzerinde ise trafik yoğunluğunun son derece az olduğu görüldü.

 


Son dakika gündem: İzmit'te kısıtlama saatlerinde sokaklar boş kaldı
Son dakika gündem: İzmit'te kısıtlama saatlerinde sokaklar boş kaldı
Son dakika gündem: İzmit'te kısıtlama saatlerinde sokaklar boş kaldı
Son dakika gündem: İzmit'te kısıtlama saatlerinde sokaklar boş kaldı
Son dakika gündem: İzmit'te kısıtlama saatlerinde sokaklar boş kaldı
Son dakika gündem: İzmit'te kısıtlama saatlerinde sokaklar boş kaldı
Son dakika gündem: İzmit'te kısıtlama saatlerinde sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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