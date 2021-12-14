Son dakika! İZMİR VE ANKARA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 58 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika! İZMİR VE ANKARA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 58 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İzmir polisi tarafından düzenlenen operasyonda 28'i torbacı olmak üzere 58 şüpheli gözaltına alındı, özel harekat destekli ve narkotik köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen aramada 41 gram esrar ve skunk,...

İZMİR (DHA) - Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İzmir polisi tarafından düzenlenen operasyonda 28'i torbacı olmak üzere 58 şüpheli gözaltına alındı, özel harekat destekli ve narkotik köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen aramada 41 gram esrar ve skunk, bir miktar eroin ve metamfetamin, 38 uyuşturucu hap, 3 bin 590 sentetik ecza, 3 tabanca, 2 tüfek, 3 şarjör ve 27 mermi ele geçirildi.

Son dakika! İZMİR VE ANKARA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 58 GÖZALTI

Son dakika! İZMİR VE ANKARA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 58 GÖZALTI

Son dakika! İZMİR VE ANKARA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 58 GÖZALTI

Son dakika! İZMİR VE ANKARA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 58 GÖZALTI

Son dakika! İZMİR VE ANKARA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 58 GÖZALTI

Son dakika! İZMİR VE ANKARA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 58 GÖZALTI

Son dakika! İZMİR VE ANKARA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 58 GÖZALTI

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