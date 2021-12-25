Son dakika gündem: İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 116 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika gündem: İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 116 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem: İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 116 şüpheli tutuklandı
AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İzmir merkezli 3 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik "Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör" operasyonunda gözaltına alınan 163 şüpheliden 116'sı cezaevine gönderildi.

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İZMİR (AA) - İzmir merkezli 3 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik "Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör" operasyonunda gözaltına alınan 163 şüpheliden 116'sı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İzmir, Balıkesir ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 116'sı tutuklandı.

Şüphelilerden 37'si hakkında adli kontrol, 2'si hakkında ise konutu terk etmeme yönünde adli kontrol kararı verildi, diğerleri serbest bırakıldı.

Operasyon

Balıkesir'de 10 Kasım'daki narkotik operasyonunda kovaladığı şüphelilerin ateş açması sonucu şehit olan polis memuru Abdülkadir Güngör'ün adıyla 3 ilde 21 Aralık'ta helikopter destekli operasyon başlatılmış, 163 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Son dakika gündem: İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 116 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem: İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 116 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem: İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 116 şüpheli tutuklandı

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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