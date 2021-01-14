Son dakika gündem: İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında(2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında(2)

14.01.2021 09:24 | Son Güncelleme: 14.01.2021 09:28
Son dakika gündem: İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında(2)

Son dakika haberler... İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında(2)MLKP'YE YAPILAN EN BÜYÜK OPERASYONİzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP-ML, DSİH VE PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 51 şüpheliden 48'i gözaltına alındı.

İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında(2)

MLKP'YE YAPILAN EN BÜYÜK OPERASYON

İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP-ML, DSİH VE PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 51 şüpheliden 48'i gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yapmış olduğu operasyonun, 1994 yılından bu yana faaliyet gösteren Marksist Leninist Komünist Parti'ye (MLKP) yapılan en büyük operasyon olduğu bildirildi.  Operasyonda MLKP üyesi olduğu öğrenilen ve örgütte faaliyet yürüttüğü ileri sürülen 34 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. 

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, 


Son dakika gündem: İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında(2)
Son dakika gündem: İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında(2)
Son dakika gündem: İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında(2)
Son dakika gündem: İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında(2)
Son dakika gündem: İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında(2)
Son dakika gündem: İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında(2)
Son dakika gündem: İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında(2)
Son dakika gündem: İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında(2)
Son dakika gündem: İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında(2)
Son dakika gündem: İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında(2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ivana Sert Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Kongre İtfaiye Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında(2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 09:37:11. #1.15#
title