Son dakika gündem: İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında(2)

Son dakika haberler... İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında(2)MLKP'YE YAPILAN EN BÜYÜK OPERASYONİzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP-ML, DSİH VE PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 51 şüpheliden 48'i gözaltına alındı.

İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK operasyonu: 48 şüpheli gözaltında(2)

MLKP'YE YAPILAN EN BÜYÜK OPERASYON

İzmir merkezli 12 ilde MLKP, TKP-ML, DSİH VE PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 51 şüpheliden 48'i gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yapmış olduğu operasyonun, 1994 yılından bu yana faaliyet gösteren Marksist Leninist Komünist Parti'ye (MLKP) yapılan en büyük operasyon olduğu bildirildi. Operasyonda MLKP üyesi olduğu öğrenilen ve örgütte faaliyet yürüttüğü ileri sürülen 34 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK