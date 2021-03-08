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İzmir'in Tire ilçesinde hafif ticari araç ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde hafif ticari araç ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

L.T'nin kullandığı 35 GV 401 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda A.İ. idaresindeki 35 JDT 77 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Bunun üzerine B.B yönetimindeki 35 ATR 112 ve O.C'nin kontrolündeki 35 AB 9317 plakalı otomobiller de söz konusu araçla çarptı.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler L.T ve A.İ 112 Acil Sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı