Son dakika gündem: İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
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Son dakika gündem: İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde gece boyunca etkili olan yangına sabahın ilk saatlerinde havadan uçak ve helikopterlerle müdahale başladı.

Son dakika gündem: İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
14.08.2020 06:53 | Son Güncelleme: 14.08.2020 07:01

İzmir'in Çeşme ilçesinde gece boyunca etkili olan yangına sabahın ilk saatlerinde havadan uçak ve helikopterlerle müdahale başladı.

Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle 3 site tedbir amaçlı boşaltıldı. Bazı vatandaşlar eşyalarını almak için evlerine geri döndü. Bunun üzerine jandarma ekipleri, siteler önünde önlem aldı.

Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle de müdahale edilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın bölgesinde çalışmaları takip ediyor.

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Kaynak: AA

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