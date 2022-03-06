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Son dakika gündem: İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü

AA, Tezcan Ekizler - Güncel
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Son dakika gündem: İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü

Son dakika haberler: İzmir'in Çiğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

ÇİĞLİ, İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

İzmir Çevre Yolu'nun Sasalı mevkisinde Burak Özen yönetimindeki 35 BJE 10 plakalı otomobil, emniyet şeridinde seyir halindeki Nihat Kurşunlu idaresindeki 35 H 0142 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

AA / Tezcan Ekizler - Güncel

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