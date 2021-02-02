Son dakika gündem: İZMİR'DEKİ SELDE DAMAT ÖLDÜ, KAYINPEDER KAYIP
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: İZMİR'DEKİ SELDE DAMAT ÖLDÜ, KAYINPEDER KAYIP

02.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:51
Son dakika gündem: İZMİR'DEKİ SELDE DAMAT ÖLDÜ, KAYINPEDER KAYIP

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'i vuran sağanakta 1 kişi hayatını kaybetti (2) İZMİR'in Menderes ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde suya kapılıp, sürüklenen hafif ticari araç sürüklenerek, yan yattı.

İzmir'i vuran sağanakta 1 kişi hayatını kaybetti (2)

 

İZMİR'in Menderes ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde suya kapılıp, sürüklenen hafif ticari araç sürüklenerek, yan yattı. Araçta bulunan Kaan Soydan hayatını kaybederken, beraberindeki kayınpederi Hıdır Öztürk suda kayboldu.  

Sağanak yağışın hayatı felç ettiği İzmir'de Menderes ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nden geçen Balaban Deresi taştı. Yaşanan selde, Kaan Soydan ile kayınpederi Hıdır Öztürk'ün içinde bulunduğu hafif ticari araç suya kapıldı. Metrelerce sürüklenen araç, devrilen ağaçlara takılıp ters döndü. Kaan Soydan ve kayıpederi Hıdır Öztürk, suda kayboldu.  İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda aracın devrildiği yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Soydan'ın cansız bedeni bulundu. Ekipler, kayıp kayınpederi bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

İkilinin, sağanak nedeniyle sabah 08.00 sıralarında aynı bölgede bulunan bağ evlerini kontol etmek için yola çıktıkları öğrenildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Özcan Deniz Defne Samyeli Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Sel Milli Darbe İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: İZMİR'DEKİ SELDE DAMAT ÖLDÜ, KAYINPEDER KAYIP - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 16:51:25. #1.15#
title