Son dakika gündem: İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika gündem: İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Son dakika gündem: İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
22.08.2020 21:17 | Son Güncelleme: 22.08.2020 21:38

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Çeşme Çiftlikköy'de saat 17.41'de başlayan ve ekiplerin 10 dakika içinde müdahalede bulunduğu söndürme çalışmalarını yönetim ve idari helikopteri ile koordine etti.

Pakdemirli, koordinasyon sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "İzmir Çeşme yangınını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarına da başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter ve 4 arazözle başlattıkları çalışma sonucu kontrol altına aldıkları yerleşim bölgesi yakınındaki yangınla ilgili soğutma çalışmasını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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