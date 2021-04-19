Son dakika gündem: İzmir'de yanından geçtiği aracın aynası başına çarpınca düşen yaya hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: İzmir'de yanından geçtiği aracın aynası başına çarpınca düşen yaya hayatını kaybetti

Son dakika gündem: İzmir'de yanından geçtiği aracın aynası başına çarpınca düşen yaya hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İzmir'in Tire ilçesinde yol kenarında yürürken seyir halindeki hafif ticari aracın aynasının başına çarpması nedeniyle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Tire ilçesinde yol kenarında yürürken seyir halindeki hafif ticari aracın aynasının başına çarpması nedeniyle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Karateke Mahallesi'nde, Tire-İzmir kara yolunun kenarında yürüyen Mehmet Dağoğlu'na (60), S.S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın aynası çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşerek yaralanan Dağoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine götürüldü.

Mehmet Dağoğlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, sürücü S.S'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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